Козина (Дратцева) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти02.08.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Дратцев Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.
Отец ребёнка: Козин Максим Арестович
Рождение ребёнка
?.09.1876 ст.
Дочь: Козина Людмила Максимовна
Отец ребёнка: Козин Максим Арестович
Рождение ребёнка
14.08.1877 ст.
Отец ребёнка: Козин Максим Арестович
Рождение ребёнка
05.08.1880 ст.
Сын: Козин Александр Максимович
Отец ребёнка: Козин Максим Арестович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1916 ст.