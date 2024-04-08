Козина (Дратцева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Дратцева) Мария Федоровна

Место рождения

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

02.08.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Дратцев Федор Матвеевич

Мать: Дратцева Ксения Федоровна

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.

Сын: Козин Сергей Максимович

Отец ребёнка: Козин Максим Арестович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.09.1876 ст.

Дочь: Козина Людмила Максимовна

Отец ребёнка: Козин Максим Арестович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1877 ст.

Сын: Козин Андрей Максимович

Отец ребёнка: Козин Максим Арестович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.08.1880 ст.

Сын: Козин Александр Максимович

Отец ребёнка: Козин Максим Арестович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Максим Арестович

Смерть
02.08.1916 ст.
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
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