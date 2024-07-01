Плюшка (Адаменко) София Евфимиевна Около 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плюшка (Адаменко) София Евфимиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1856 ст.

Муж: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
26.05.1857 ст.

Дочь: Ефименко (Плюшка) Евфросиния Петровна

Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
11.09.1859 ст.

Сын: Плюшка Сергей Петрович

Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
17.09.1861 ст.

Дочь: Плюшка Надежда Петровна

Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович

Погребище, Вінницька область
Смерть
После 1897

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