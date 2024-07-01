Плюшка (Адаменко) София Евфимиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1856 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
26.05.1857 ст.
Дочь: Ефименко (Плюшка) Евфросиния Петровна
Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1859 ст.
Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1861 ст.
Дочь: Плюшка Надежда Петровна
Отец ребёнка: Плюшка (Плющенко) Петр Иванович
Смерть
После 1897