Мынов Онимфор Петрович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Мынов Петр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1854 ст.
Дочь: Морева (Мынова) Марья (Марфа) Онимофоровна
Мать ребёнка: Мынова Неонила Никаноровна
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Мынов Малов Роман Онимфорович
Мать ребёнка: Мынова Неонила Никаноровна
Рождение ребёнка
10.05.1860 ст.
Дочь: (Мынова) Гликерия Онимофоровна
Мать ребёнка: Мынова Неонила Никаноровна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Репьева (Мынова) Евдокия Онимфоровна
Мать ребёнка: Мынова Неонила Никаноровна
Рождение ребёнка
15.08.1866 ст.
Дочь: Зеленкова (Мынова) Васса Онимфоровна
Мать ребёнка: Мынова Неонила Никаноровна
Смерть
До 1876