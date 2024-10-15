Мынов Онимфор Петрович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мынов Онимфор Петрович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1876

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Мынов Петр Филиппович

Мать: Мынова Анна Александровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мынова Неонила Никаноровна

Рождение ребёнка
24.06.1854 ст.

Дочь: Морева (Мынова) Марья (Марфа) Онимофоровна

Мать ребёнка: Мынова Неонила Никаноровна

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Мынов Малов Роман Онимфорович

Мать ребёнка: Мынова Неонила Никаноровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1860 ст.

Дочь: (Мынова) Гликерия Онимофоровна

Мать ребёнка: Мынова Неонила Никаноровна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Репьева (Мынова) Евдокия Онимфоровна

Мать ребёнка: Мынова Неонила Никаноровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1866 ст.

Дочь: Зеленкова (Мынова) Васса Онимфоровна

Мать ребёнка: Мынова Неонила Никаноровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1876
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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