Ушакова (Корякина) Аксинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
18.01.1854 ст.
Сосновка, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.02.1854 ст.
Сын: Ушаков Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Ушаков Николай Елисеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ушаков Феоктист Николаевич
Отец ребёнка: Ушаков Николай Елисеевич
Смерть
Неизвестно