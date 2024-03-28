Ушакова (Корякина) Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Корякина) Аксинья Ивановна

Место рождения

Хлобыстовской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлобыстовской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.01.1854 ст.

Муж: Ушаков Николай Елисеевич

Сосновка, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.02.1854 ст.

Сын: Ушаков Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Ушаков Николай Елисеевич

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ушаков Феоктист Николаевич

Отец ребёнка: Ушаков Николай Елисеевич

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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