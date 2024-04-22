Кириллов Сергей Спиридонович
Место рождения
Дата рождения17.11.1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1783 ст.
Отец: Максимов Спиридон Кириллович
Рождение ребёнка
07.03.1807 ст.
Дочь: Кириллова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
30.10.1810 ст.
Сын: Кириллов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
04.04.1813 ст.
Дочь: Кириллова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
22.10.1817 ст.
Дочь: Кириллова Неонила Сергеевна
Рождение ребёнка
01.10.1820 ст.
Рождение ребёнка
02.03.1824 ст.
Дочь: Кириллова Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно