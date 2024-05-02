Ошуткина Маруся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Виктор
Отец ребёнка: Михалев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалева Галина
Отец ребёнка: Михалев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михалев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарбеев Василий
Отец ребёнка: Тарбеев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарбеев ?
Смерть
Неизвестно