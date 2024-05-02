Ошуткина Маруся Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ошуткина Маруся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ошуткин Федор Григорьевич

Мать: Ошуткина Александра Кузьминична (Косьмина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Виктор

Отец ребёнка: Михалев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалева Галина

Отец ребёнка: Михалев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарбеев Василий

Отец ребёнка: Тарбеев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарбеев ?

Смерть
Неизвестно

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