Вердян Пайлак Тигранович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1993
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1993
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Баграмян Нуне Юриковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вердян Анна Робертовна
Рождение ребёнка
27.07.2018
Мать ребёнка: Вердян Анна Робертовна
Рождение ребёнка
14.04.2020
Дочь: Вердян Нуне Пайлаковна
Мать ребёнка: Вердян Анна Робертовна