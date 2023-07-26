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Вердян Пайлак Тигранович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1974 г.р.

Жена

1995 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1993

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Баграмян Нуне Юриковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вердян Анна Робертовна

Рождение ребёнка
27.07.2018

Сын: Вердян Тигран Пайлакович

Мать ребёнка: Вердян Анна Робертовна

Рождение ребёнка
14.04.2020

Дочь: Вердян Нуне Пайлаковна

Мать ребёнка: Вердян Анна Робертовна

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