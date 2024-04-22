Фомина (Якушина) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1855 ст.
Рождение ребёнка
15.06.1876 ст.
Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович
Рождение ребёнка
17.07.1878 ст.
Дочь: Пуговкина Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович
Рождение ребёнка
05.03.1881 ст.
Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович
Рождение ребёнка
15.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович
Рождение ребёнка
14.07.1886 ст.
Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович
Рождение ребёнка
09.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович
Смерть
Неизвестно