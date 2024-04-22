Фомина (Якушина) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Якушина) Анна Яковлевна

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.08.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.06.1876 ст.

Сын: Фомин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1878 ст.

Дочь: Пуговкина Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.03.1881 ст.

Сын: Фомин Никифор Федорович

Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.08.1883 ст.

Сын: Фомин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1886 ст.

Сын: Фомин Василий Федорович

Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.06.1898 ст.

Сын: Фомин Федор Федорович

Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Фомин Федор Устинович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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