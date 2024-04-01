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Баянов Осип Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Баянов Иван Никитин

Мать: Баянова Авдотья Савельева

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Баянов Василий Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Осипов

Мать ребёнка: Баянова Авдотья Козмина

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Баянов Семен Осипов

Мать ребёнка: Баянова Авдотья Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баянова Авдотья Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баянова Авдотья Козмина

Смерть
Неизвестно
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