Баянов Осип Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Баянов Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Баянов Семен Осипов
Мать ребёнка: Баянова Авдотья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баянова Авдотья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баянова Авдотья Козмина
Смерть
Неизвестно