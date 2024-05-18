Чупина -- Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Пуд Ефимович
Рождение ребёнка
14.05.1873
Отец ребёнка: Чупин Пуд Ефимович
Рождение ребёнка
27.11.1876
Сын: Чупин Иван Пудович
Отец ребёнка: Чупин Пуд Ефимович
Смерть
Неизвестно