Чупина -- Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупина -- Екатерина Михайловна

Чупина -- Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Пуд Ефимович

Рождение ребёнка
14.05.1873

Сын: Чупин Константин Пудович

Отец ребёнка: Чупин Пуд Ефимович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.11.1876

Сын: Чупин Иван Пудович

Отец ребёнка: Чупин Пуд Ефимович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.