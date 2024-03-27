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Стовбун Степан Яковлевич

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

29.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1882

Отец: Стовбун Яков Кондратьевич

Мать: Стовбун (Тоцкая) Параскева Кононовна

Кунашовка, Чернігівська область
Хутор Наумовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стовбун Елисавета Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1902

Сын: Стовбун Митрофан Степанович

Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1904

Дочь: Стовбун Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Стовбун Петр Степанович

Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Стовбун Михаил Степанович

Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1912

Сын: Стовбун Сергей Степанович

Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.02.1915

Дочь: Стовбун Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Стовбун Дарья Степановна

Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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