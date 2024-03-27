Стовбун Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1882
Хутор Наумовка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1902
Сын: Стовбун Митрофан Степанович
Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1904
Дочь: Стовбун Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1907
Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Стовбун Михаил Степанович
Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1912
Сын: Стовбун Сергей Степанович
Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1915
Дочь: Стовбун Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Стовбун Дарья Степановна
Мать ребёнка: Стовбун Елисавета Ивановна
Смерть
Неизвестно