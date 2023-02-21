Шурлаева (Сарычева) Христиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурлаева (Сарычева) Христиния Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841 или 1847

Дата смерти

27.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 или 1847

Отец: Сарычев Павел Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1864

Муж: Шурлаев Иван Фомич

Рождение ребёнка
10.10.1866

Дочь: Шурлаева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шурлаев Иван Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1868

Сын: Шурлаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Шурлаев Иван Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1871

Сын: Шурлаев Антон Иванович

Отец ребёнка: Шурлаев Иван Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.09.1872

Дочь: Шурлаева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шурлаев Иван Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.10.1916
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
от удушья
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