Шурлаева (Сарычева) Христиния Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841 или 1847
Дата смерти27.10.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1841 или 1847
Отец: Сарычев Павел Сергеевич
Бракосочетание
26.04.1864
Муж: Шурлаев Иван Фомич
Рождение ребёнка
10.10.1866
Дочь: Шурлаева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шурлаев Иван Фомич
Рождение ребёнка
24.08.1868
Отец ребёнка: Шурлаев Иван Фомич
Рождение ребёнка
16.01.1871
Отец ребёнка: Шурлаев Иван Фомич
Рождение ребёнка
30.09.1872
Дочь: Шурлаева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шурлаев Иван Фомич
Смерть
27.10.1916
от удушья