Солдатова (Шефер) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1937
Дочь: Альшанцева (Солдатова) Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Солдатов Кузьма Савельевич
совхоза "Большевик", Милославский район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно