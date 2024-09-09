Солдатова (Шефер) Мария Андреевна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солдатова (Шефер) Мария Андреевна

Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.04.1937

Дочь: Альшанцева (Солдатова) Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Солдатов Кузьма Савельевич

совхоза "Большевик", Милославский район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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