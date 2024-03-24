Метлин Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1833 ст.
Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич
Рождение ребёнка
24.08.1835 ст.
Сын: Метлин Александр Назарович
Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Торчина (Метлина) Прасковья Назаровна
Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Метлина Степанида Назаровна
Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич
Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
25.11.1851 ст.
Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич
Смерть
Неизвестно