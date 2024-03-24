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Метлин Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1833 ст.

Сын: Метлин Михаил Назарович

Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.08.1835 ст.

Сын: Метлин Александр Назарович

Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Торчина (Метлина) Прасковья Назаровна

Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Метлина Степанида Назаровна

Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Метлин Иван Назарович

Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич

Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
25.11.1851 ст.

Сын: Метлин Андрей Назарович

Отец ребёнка: Метлин Назар Яковлевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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