Цыкина Пелагея Степанова (Максимова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цыкин Тимофей Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Цыкин Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Цыкин Тимофей Кондратьев
Рождение ребёнка
16.08.1862
Отец ребёнка: Цыкин Тимофей Кондратьев
Смерть
После 1862