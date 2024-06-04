Цыкина Пелагея Степанова (Максимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыкина Пелагея Степанова (Максимова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыкин Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Цыкин Тимофей Кондратьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыкин Тимофей Кондратьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Цыкин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Цыкин Тимофей Кондратьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1862

Сын: Цыкин Матвей Тимофеев

Отец ребёнка: Цыкин Тимофей Кондратьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1862
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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