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Захаров Гаврил Петрович

Место рождения

Дальнопольная, Тобольский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дальнопольная, Тобольский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Мария Саввовна

Восприемник
1872
Чучкин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Захарова) Агафья Гавриловна

Мать ребёнка: Захарова Мария Саввовна

Дальнопольная, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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