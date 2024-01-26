Смирнов Федор ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Смирнова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай
Мать ребёнка: Смирнова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Евгений Федорович
Мать ребёнка: Смирнова (Баранова) Ирина
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно