Смирнов Федор ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Федор ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Смирнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай

Мать ребёнка: Смирнова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Евгений Федорович

Мать ребёнка: Смирнова (Баранова) Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Баранова) Ирина

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