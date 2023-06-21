Кузеванов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1955
Мать: Кузеванова Елизавета
Рождение ребёнка
21.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузеванова Галина Леонидовна
Линево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.12.1986
Дочь: Корелина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Кузеванова Галина Леонидовна