Кузеванов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванов Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1955

Отец: не указан

Мать: Кузеванова Елизавета

Рождение ребёнка
21.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузеванова Галина Леонидовна

Линево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.12.1986

Дочь: Корелина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Кузеванова Галина Леонидовна

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