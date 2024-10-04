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Качалов Михаил Иванович

Место рождения

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Качалов Иван Васильевич

Мать: Качалова Екатерина Михайловна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалова (Качалова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
07.07.1862 ст.

Сын: Качалов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Качалова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Тюнина (Качалова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.

Сын: Качалов Никандр Михайлович

Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.07.1873 ст.

Сын: Качалов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.

Сын: Качалов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.

Сын: Качалов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.12.1878 ст.

Дочь: Бушуева (Качалова) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.06.1881 ст.

Сын: Качалов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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