Качалов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1862 ст.
Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Качалова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Тюнина (Качалова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.
Сын: Качалов Никандр Михайлович
Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
28.07.1873 ст.
Сын: Качалов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.
Сын: Качалов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.
Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
12.12.1878 ст.
Дочь: Бушуева (Качалова) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
17.06.1881 ст.
Мать ребёнка: Качалова (Качалова) Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно