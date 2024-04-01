Коваль Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1917
Дата смерти10.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1917
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Коренцова) Пелагея Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваль ?
Мать ребёнка: (Коренцова) Пелагея Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1949
Мать ребёнка: (Коренцова) Пелагея Пантелеевна
Рождение ребёнка
22.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Коренцова) Пелагея Пантелеевна
Смерть
10.05.1987