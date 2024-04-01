Коваль Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1917

Дата смерти

10.05.1987

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1917

Отец: Коваль Сергей Прокопьевич

Мать: Коваль Мария Иоанникиевна

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Владимир Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Коренцова) Пелагея Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль ?

Мать ребёнка: (Коренцова) Пелагея Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Коренцова) Пелагея Пантелеевна

Рождение ребёнка
15.12.1949

Сын: Коваль Николай Иванович

Мать ребёнка: (Коренцова) Пелагея Пантелеевна

Рождение ребёнка
22.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Коренцова) Пелагея Пантелеевна

Смерть
10.05.1987

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