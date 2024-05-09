Казунина (Девятилова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина (Девятилова) Дарья Михайловна

Место рождения

Слободка, Березниковская волость, Никольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Девятилов Михаил

Мать: не указана

Слободка, Березниковская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
22.02.1888

Муж: Казунин Максим Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Григорий и Фёдор Кузьмич и Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Ефим Лаврентьевич Казарин и Василий Михайлович Девятилов, крестьяне д. Слободки
Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Казунин Василий Максимович

Отец ребёнка: Казунин Максим Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Кузьма Фёдорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Казунин Максим Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Платонида Кузьминична Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Рождение ребёнка
21.02.1892

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Казунин Максим Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Пелагея Григорьевна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Рождение ребёнка
12.10.1896

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Казунин Максим Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Пелагея Григорьевна КАЗУНИНА, крестьянская дочь д. Душнево
Смерть
Неизвестно
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