Веслополова (Лисина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.12.1955
Дата смерти07.08.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1955
Бракосочетание
1974
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1974
Дочь: Ильина (Веслополова) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1977
Дочь: Веслополова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1978
Сын: Веслополов Александр Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.1980
Сын: Веслополов Федор Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1983
Сын: Веслополов Евгений Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.1986
Дочь: Павлова (Веслополова) Любовь Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1989
Дочь: Гатина (Веслополова) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.08.2023