Веслополова (Лисина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веслополова (Лисина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Анисимово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.12.1955

Дата смерти

07.08.2023

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1955

Отец: Лисин Иван Григорьевич

Мать: Лисина (Шашкова) Анна Федоровна

Анисимово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1974

Муж: скрыто настройками приватности

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.11.1974

Дочь: Ильина (Веслополова) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.08.1977

Дочь: Веслополова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.10.1978

Сын: Веслополов Александр Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.10.1980

Сын: Веслополов Федор Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.02.1983

Сын: Веслополов Евгений Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.08.1986

Дочь: Павлова (Веслополова) Любовь Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.02.1989

Дочь: Гатина (Веслополова) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
07.08.2023
Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

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