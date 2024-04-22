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Костылев Алексей Никитович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.03.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1862

Отец: Костылев Никита Тимофеевич

Мать: Костылева Матрена Пантилеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.09.1881

Дочь: Костылева Евросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Костылева Ксения Михайловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Полянская Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Костылева Ксения Михайловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.03.1895

Сын: Костылев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Костылева Ксения Михайловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1897

Сын: Костылев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Костылева Ксения Михайловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1902

Сын: Костылев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Костылева Ксения Михайловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Ксения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Наталья

Смерть
Неизвестно
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