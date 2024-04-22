Костылев Алексей Никитович
Место рождения
Дата рождения17.03.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1862
Рождение ребёнка
25.09.1881
Дочь: Костылева Евросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Костылева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Полянская Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Костылева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1895
Сын: Костылев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Костылева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
10.12.1897
Сын: Костылев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Костылева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1902
Сын: Костылев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Костылева Ксения Михайловна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костылева Наталья
Смерть
Неизвестно