Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванов

Иван Иванов

Место рождения

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Иван Сергеев

Мать: Дарья Федорова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
20.07.1821 ст.

Сын: Ермолай Иванов

Мать ребёнка: не указана

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
20.10.1823 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
1835 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Застрелен

Мы используем куки для улучшения работы сайта.