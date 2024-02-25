Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смерти1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Иван Сергеев
Мать: Дарья Федорова
Раскольник
Рождение ребёнка
20.07.1821 ст.
Сын: Ермолай Иванов
Мать ребёнка: не указана
Раскольник
Рождение ребёнка
20.10.1823 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Раскольница
Смерть
1835 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Застрелен