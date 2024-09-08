Аксинья (Ксения) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Никита
Отец ребёнка: не указан
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно