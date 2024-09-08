Аксинья (Ксения) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Ксения) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

1861 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Данилович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Никита

Отец ребёнка: не указан

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно

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