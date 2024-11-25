(Трифонова) Устинья Климовна
женский, родилась 1773, Российская империя
умерла 14.01.1810, Российская империя
ОтецКлимНеизвестно г.р.
Дети
Трифонов Абакум Степанович1790 г.р.
(Артамонова) Василиса Степановна13.08.1800 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
1773
Отец: Клим
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
1790
Сын: Трифонов Абакум Степанович
Отец ребёнка: Трифонов Степан Трифонович
Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1800
Дочь: (Артамонова) Василиса Степановна
Отец ребёнка: Трифонов Степан Трифонович
Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Трифонов Степан Трифонович
Российская империя
Смерть
14.01.1810
Российская империя