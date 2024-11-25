(Трифонова) Устинья Климовна 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

(Трифонова) Устинья Климовна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1773, Российская империя

умерла 14.01.1810, Российская империя

Отец
КлимНеизвестно г.р.
Дети
Трифонов Абакум Степанович1790 г.р.
(Артамонова) Василиса Степановна13.08.1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Клим

Мать: не указана

Российская империя

Рождение ребёнка
1790

Сын: Трифонов Абакум Степанович

Отец ребёнка: Трифонов Степан Трифонович

Российская империя

Рождение ребёнка
13.08.1800

Дочь: (Артамонова) Василиса Степановна

Отец ребёнка: Трифонов Степан Трифонович

Российская империя

Рождение ребёнка
1803

Сын: Трифонов Ефим Степанович

Отец ребёнка: Трифонов Степан Трифонович

Российская империя

Смерть
14.01.1810
Российская империя

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