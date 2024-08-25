Тилль Михаил Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1877
Дата смерти11.11.1938
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1877
Отец: Тилль Викентий Филиппович
Мать: Тилль Таля
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тилль (Кублицкая) Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тилль Викентий Михайлович
Мать ребёнка: Тилль (Кублицкая) Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тилль Александра Михайловна
Мать ребёнка: Тилль (Кублицкая) Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тилль Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Тилль (Кублицкая) Мария Даниловна
Смерть
11.11.1938