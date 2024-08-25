Тилль Михаил Викентьевич 08.11.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тилль Михаил Викентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1877

Дата смерти

11.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1877

Отец: Тилль Викентий Филиппович

Мать: Тилль Таля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тилль (Кублицкая) Мария Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тилль Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Тилль (Кублицкая) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тилль Викентий Михайлович

Мать ребёнка: Тилль (Кублицкая) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тилль Александра Михайловна

Мать ребёнка: Тилль (Кублицкая) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тилль Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Тилль (Кублицкая) Мария Даниловна

Смерть
11.11.1938

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