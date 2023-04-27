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von Württemberg Ulrich Vielgeliebte

Место рождения

Waiblingen

Дата рождения

1413

Дата смерти

01.09.1480

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1413

Отец: von Württemberg Eberhard Jüngere

Мать: von Württemberg (de Montbéliard d’Orbe-Montfaucon) Henriette

Работа или профессия
Неизвестно
Count of Wurttemberg, 1419-1480, Count of Wurttemberg-Stuttgart
Бракосочетание
09.07.1453

Жена: d’Anjou (di Savoia) Marguerite

Рождение ребёнка
Около 1455

Дочь: von Württemberg (Württemberg) Helena

Мать ребёнка: d’Anjou (di Savoia) Marguerite

Смерть
01.09.1480
Похороны
Неизвестно

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