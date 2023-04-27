von Württemberg Ulrich Vielgeliebte
Место рожденияWaiblingen
Дата рождения1413
Дата смерти01.09.1480
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1413
Отец: von Württemberg Eberhard Jüngere
Мать: von Württemberg (de Montbéliard d’Orbe-Montfaucon) Henriette
Работа или профессия
Неизвестно
Count of Wurttemberg, 1419-1480, Count of Wurttemberg-Stuttgart
Бракосочетание
09.07.1453
Рождение ребёнка
Около 1455
Дочь: von Württemberg (Württemberg) Helena
Мать ребёнка: d’Anjou (di Savoia) Marguerite
Смерть
01.09.1480
Похороны
Неизвестно