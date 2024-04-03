Астапов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астапова Людмила Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.06.1975

Сын: Астапов Николай Александрович

Мать ребёнка: Астапова Людмила Тимофеевна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.08.1976

Сын: Астапов Роман Александрович

Мать ребёнка: Астапова Людмила Тимофеевна

Канск, город Канск, Красноярский край

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