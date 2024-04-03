Астапов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1975
Сын: Астапов Николай Александрович
Мать ребёнка: Астапова Людмила Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.08.1976
Сын: Астапов Роман Александрович
Мать ребёнка: Астапова Людмила Тимофеевна