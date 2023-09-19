Панкратова (Шеннон) Систед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Шеннон) Систед

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
07.12.1999

Сын: Панкратов Николас Руан Владимирович

Отец ребёнка: Панкратов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
22.07.2002

Сын: Панкратов Ноа Джейкоб Владимирович

Отец ребёнка: Панкратов Владимир Петрович

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