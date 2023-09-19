Панкратова (Шеннон) Систед
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1999
Сын: Панкратов Николас Руан Владимирович
Отец ребёнка: Панкратов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
22.07.2002
Сын: Панкратов Ноа Джейкоб Владимирович
Отец ребёнка: Панкратов Владимир Петрович