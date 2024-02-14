Сафура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафура

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайнетдинов Борханетдин

Отец ребёнка: Гайнетдин

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гайнетдинов Галяутдин

Отец ребёнка: Гайнетдин

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мустаева (Гайнетдинова) Миннебаян

Отец ребёнка: Гайнетдин

Смерть
Неизвестно

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