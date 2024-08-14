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Чечеткина Марина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чечеткина) Евфросиния Борисовна

Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чечеткин Борис Семёнович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Чечеткин Иван Борисович

Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.03.1890 ст.

Сын: Чечеткин Степан Борисович

Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Чечеткин Яков Борисович

Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.04.1902 ст.

Дочь: (Чечеткина) Пелагея Борисовна

Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.12.1903 ст.

Дочь: (Чечеткина) Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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