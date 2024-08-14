Чечеткина Марина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чечеткина) Евфросиния Борисовна
Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович
Рождение ребёнка
29.03.1890 ст.
Сын: Чечеткин Степан Борисович
Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович
Рождение ребёнка
29.04.1902 ст.
Дочь: (Чечеткина) Пелагея Борисовна
Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович
Рождение ребёнка
17.12.1903 ст.
Дочь: (Чечеткина) Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Чечеткин Борис Семёнович
Смерть
Неизвестно