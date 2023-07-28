Ирина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрол Евдокимович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Платон Фролович
Отец ребёнка: Фрол Евдокимович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лукьян Фролович
Отец ребёнка: Фрол Евдокимович
Смерть
Неизвестно