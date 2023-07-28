Ирина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Савельевна

Ирина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол Евдокимович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Платон Фролович

Отец ребёнка: Фрол Евдокимович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лукьян Фролович

Отец ребёнка: Фрол Евдокимович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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