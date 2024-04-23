Яблочкова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблочкова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблочков Александр Арсентьевич

Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблочков Николай Арсентьевич

Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблочков Борис Арсентьевич

Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблочков Михаил Арсентьевич

Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблочков Юрий Арсентьевич

Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблочков Владимир Арсентьевич

Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович

Рождение ребёнка
31.05.1934

Дочь: Шмелева Яблочкова Елена Арсентьевна

Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович

Смерть
Неизвестно

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