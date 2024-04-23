Яблочкова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблочков Александр Арсентьевич
Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблочков Николай Арсентьевич
Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблочков Борис Арсентьевич
Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблочков Михаил Арсентьевич
Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблочков Юрий Арсентьевич
Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблочков Владимир Арсентьевич
Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович
Рождение ребёнка
31.05.1934
Дочь: Шмелева Яблочкова Елена Арсентьевна
Отец ребёнка: Яблочков Арсентий Павлович
Смерть
Неизвестно