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Данилова Матрона Фомина

Место рождения

Неприк

Дата рождения

20.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1885

Отец: Фома Иванов

Мать: Матрена Косьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич

Бракосочетание
04.11.1902

Муж: Данилов Иван Васильевич

Неприк, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1903

Сын: Данилов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич

Неприк, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1903

Дочь: Данилова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич

Неприк, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1907

Сын: Данилов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич

Неприк, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1910

Сын: Данилов Петр Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.06.1912

Сын: Данилов Иван Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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