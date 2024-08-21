Данилова Матрона Фомина
Место рожденияНеприк
Дата рождения20.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1885
Отец: Фома Иванов
Мать: Матрена Косьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич
Бракосочетание
04.11.1902
Рождение ребёнка
15.03.1903
Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1903
Дочь: Данилова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1907
Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.05.1910
Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1912
Отец ребёнка: Данилов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно