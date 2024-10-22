Воронина Екатерина Никитовна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВоронина Екатерина Никитовна

Воронина Екатерина Никитовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1856

Дата смерти

01.05.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Ванифатий (Лифантий) Андреевич

Рождение ребёнка
14.02.1879 ст.

Сын: Воронин Федор Ванофатьевич

Отец ребёнка: Воронин Ванифатий (Лифантий) Андреевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.

Сын: Воронин Петр Ванифатьевич

Отец ребёнка: Воронин Ванифатий (Лифантий) Андреевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.05.1892 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.