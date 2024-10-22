Воронина Екатерина Никитовна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти01.05.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1879 ст.
Сын: Воронин Федор Ванофатьевич
Отец ребёнка: Воронин Ванифатий (Лифантий) Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.
Сын: Воронин Петр Ванифатьевич
Отец ребёнка: Воронин Ванифатий (Лифантий) Андреевич
Смерть
01.05.1892 ст.