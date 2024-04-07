Какуркина (Правдина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Какуркин Пётр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Русанова (Какуркина) Евгения Петровна
Отец ребёнка: Какуркин Пётр Антонович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Какуркина Фёкла Петровна
Отец ребёнка: Какуркин Пётр Антонович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Какуркин Иннокентий Петрович
Отец ребёнка: Какуркин Пётр Антонович
Смерть
Неизвестно