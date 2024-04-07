Какуркина (Правдина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какуркина (Правдина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Какуркин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Какуркин Пётр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Какуркин Пётр Антонович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Русанова (Какуркина) Евгения Петровна

Отец ребёнка: Какуркин Пётр Антонович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Какуркина Фёкла Петровна

Отец ребёнка: Какуркин Пётр Антонович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Какуркин Иннокентий Петрович

Отец ребёнка: Какуркин Пётр Антонович

Смерть
Неизвестно

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