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Харитонова Александра Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Харитонов Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Харитонов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Харитонов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Харитонов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Харитонов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Харитонов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Елисетия Григорьевна

Отец ребёнка: Харитонов Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно
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