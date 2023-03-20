Харитонова Александра Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Харитонов Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Харитонов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Харитонов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Харитонов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Харитонов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Харитонов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Елисетия Григорьевна
Отец ребёнка: Харитонов Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно