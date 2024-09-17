(Филинова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1914
Отец: Филипов Иван Яковлевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 12
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.02.1914
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 12
Смерть
Неизвестно