Птанский Николай Георгиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Птанский Николай Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птанская (Еремина) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птанская (Еремина) Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Птанская (Еремина) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
16.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птанская (Еремина) Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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