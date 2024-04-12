Полонянкина (Волынина) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1827
Рождение ребёнка
11.02.1829
Сын: Полонянкин Авксентий Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
04.04.1831
Сын: Полонянкин Георгий Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
03.07.1833
Сын: Полонянкин Филипп Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно