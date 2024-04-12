Полонянкина (Волынина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Волынина) Параскева Ивановна

Место рождения

Пещеры большия, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Пещеры большия, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.11.1827

Муж: Полонянкин Федор Ермолаевич

Рождение ребёнка
11.02.1829

Сын: Полонянкин Авксентий Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1831

Сын: Полонянкин Георгий Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1833

Сын: Полонянкин Филипп Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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