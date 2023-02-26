Анна Игнатова
Место рожденияд.Гламаздино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1873
Муж: Никита Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1880
Дочь: Степанида Никитина
Отец ребёнка: Никита Герасимов
Рождение ребёнка
02.11.1881
Дочь: Александра Никитина
Отец ребёнка: Никита Герасимов
Рождение ребёнка
1883
Сын: Михаил Герасимов
Отец ребёнка: Никита Герасимов
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Устиния Никитина
Отец ребёнка: Никита Герасимов
Рождение ребёнка
04.08.1888
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Никита Герасимов
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Мавра Никитина
Отец ребёнка: Никита Герасимов
Рождение ребёнка
25.06.1894
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Никита Герасимов
Смерть
Неизвестно