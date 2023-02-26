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Анна Игнатова

Место рождения

д.Гламаздино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: ?

Мать: ?

д.Гламаздино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1873

Муж: Никита Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: Степанида Никитина

Отец ребёнка: Никита Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1881

Дочь: Александра Никитина

Отец ребёнка: Никита Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Никита Герасимов

Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Устиния Никитина

Отец ребёнка: Никита Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1888

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Никита Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Мавра Никитина

Отец ребёнка: Никита Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1894

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Никита Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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