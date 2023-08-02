Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Параскева Андреевна / Федоровна / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Параскева Андреевна / Федоровна /

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
31.10.1893

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1894

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Вера Ивановнв

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1896

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1897

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1901

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.04.1903

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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