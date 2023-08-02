Андросова / Андрусова / (Гнездилова) Параскева Андреевна / Федоровна /
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1893
Рождение ребёнка
25.09.1894
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Вера Ивановнв
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.01.1896
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
17.07.1897
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
10.04.1901
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
21.04.1903
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно