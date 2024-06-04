Аграфанова (Зубарева) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфанова (Зубарева) Параскева Федоровна

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Зубарев Федор Афанасьевич

Мать: Зубарева (Пискунова) Наталья Евдокимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.11.1896

Муж: Графанов Михаил Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
20.07.1897
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Степан Яковлевич Лобатов
Рождение ребёнка
11.12.1897

Дочь: (Аграфанова) Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1901

Дочь: (Графанова) Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров

Рождение ребёнка
14.02.1903

Дочь: (Графанова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1905

Сын: Графанов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1907

Сын: Графанов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1909

Сын: Графанов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1909

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