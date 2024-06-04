Аграфанова (Зубарева) Параскева Федоровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.11.1896
Восприемник
20.07.1897
Степан Яковлевич Лобатов
Рождение ребёнка
11.12.1897
Дочь: (Аграфанова) Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров
Рождение ребёнка
06.01.1901
Дочь: (Графанова) Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров
Рождение ребёнка
14.02.1903
Дочь: (Графанова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров
Рождение ребёнка
25.05.1905
Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров
Рождение ребёнка
28.03.1907
Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров
Рождение ребёнка
02.12.1909
Сын: Графанов Александр Михайлов
Отец ребёнка: Графанов Михаил Александров
Смерть
После 1909