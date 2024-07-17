Катанова (Чеснокова) Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Чесноков Матвей Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Катанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Катанов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Катанов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Катанов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Катанова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Катанов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Катанова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Катанов Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно