Катанова (Чеснокова) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатанова (Чеснокова) Екатерина Матвеевна

Катанова (Чеснокова) Екатерина Матвеевна

Место рождения

Ведрово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Чесноков Матвей Никитич

Мать: не указана

Ведрово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.02.1875 ст.

Муж: Катанов Михаил Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Катанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Катанов Михаил Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Катанов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Катанов Михаил Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Катанова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Катанов Михаил Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Катанова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Катанов Михаил Федорович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.