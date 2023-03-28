Куранова (Мещерякова) Анастасия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Мещерякова) Анастасия Леонтьевна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
10.09.1875 ст.

Муж: Куранов Николай Григорьевич

Казачий бугор, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Жених: служащий казак Казачебугоровской Станицы Куранов Николай Григорьевич - 27 лет Невеста: Астраханская мещанка Мещарякова Анастасия Леонтьевна - 18 лет Поручители: станицы Казачебугровской атаман... Показать все
Смерть
Неизвестно

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