Куранова (Мещерякова) Анастасия Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1875 ст.
Казачий бугор, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Жених: служащий казак Казачебугоровской Станицы Куранов Николай Григорьевич - 27 лет Невеста: Астраханская мещанка Мещарякова Анастасия Леонтьевна - 18 лет Поручители: станицы Казачебугровской атаман... Показать все
Смерть
Неизвестно