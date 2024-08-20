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Панарин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1879

Отец: Панарин Иван Ильич

Мать: Панарина (Гниломедова) Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна

Рождение ребёнка
09.12.1899

Дочь: (Панарина) Соломония Андреевна

Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна

Рождение ребёнка
14.08.1901

Сын: Панарин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна

Рождение ребёнка
15.09.1903

Сын: Панарин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна

Рождение ребёнка
24.04.1906

Сын: Панарин Марк Андреевич

Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна

Рождение ребёнка
15.04.1907

Сын: Панарин Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна

Рождение ребёнка
22.07.1908

Сын: Панарин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна

Рождение ребёнка
06.03.1910

Сын: Панарин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна

Рождение ребёнка
12.05.1912

Дочь: (Панарина) Акулина Андреевна

Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна

Рождение ребёнка
02.02.1914

Дочь: (Панарина) Агапия Андреевна

Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна

Рождение ребёнка
15.01.1917

Сын: Панарин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна

Смерть
Неизвестно

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