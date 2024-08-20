Панарин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1899
Дочь: (Панарина) Соломония Андреевна
Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна
Рождение ребёнка
14.08.1901
Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна
Рождение ребёнка
15.09.1903
Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна
Рождение ребёнка
24.04.1906
Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна
Рождение ребёнка
15.04.1907
Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна
Рождение ребёнка
22.07.1908
Сын: Панарин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна
Рождение ребёнка
06.03.1910
Сын: Панарин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна
Рождение ребёнка
12.05.1912
Дочь: (Панарина) Акулина Андреевна
Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: (Панарина) Агапия Андреевна
Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна
Рождение ребёнка
15.01.1917
Мать ребёнка: Панарина (Акимова) Соломония Акимовна
Смерть
Неизвестно