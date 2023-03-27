Розанова Авдотья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Розанов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Александра
Отец ребёнка: Розанов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розанов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Розанов Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно