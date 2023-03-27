Розанова Авдотья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова Авдотья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Розанов Арефа Григорьев

Отец ребёнка: Розанов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Александра

Отец ребёнка: Розанов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Розанов Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Григорий Михайлович

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