Лисянский Николай Петрович 13.11.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисянский Николай Петрович

Автор
НЛ
Лисянский Н.

мужской, родился 13.11.1960

Мать
Лисянская (Портных) Дарья Александровна23.04.1929 г.р.
Отец
Лисянский Петр Павлович05.08.1935 г.р.
Супруги
Лисянская (Бородина) Светлана Анатольевна12.08.1966 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1960

Отец: Лисянский Петр Павлович

Мать: Лисянская (Портных) Дарья Александровна

Бракосочетание
27.06.1987

Жена: Лисянская (Бородина) Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
23.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисянская (Бородина) Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
07.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисянская (Бородина) Светлана Анатольевна

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