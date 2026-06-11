Лисянский Николай Петрович
мужской, родился 13.11.1960
МатьЛисянская (Портных) Дарья Александровна23.04.1929 г.р.
ОтецЛисянский Петр Павлович05.08.1935 г.р.
Супруги
Лисянская (Бородина) Светлана Анатольевна12.08.1966 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1960
Бракосочетание
27.06.1987
Рождение ребёнка
23.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисянская (Бородина) Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
07.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисянская (Бородина) Светлана Анатольевна