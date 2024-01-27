(Wilson) Jane Glynn — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Wilson) Jane Glynn

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1926

Дочь: Frances Joyce

Отец ребёнка: Wilson Frances

Fleetwood, Flyde, Lancs., England
Рождение ребёнка
19.08.1928

Сын: Wilson Francis (Sonny Or Frank) (Sonny Or Frank)

Отец ребёнка: Wilson Frances

Fleetwood, Lancashire, England, United Kingdom
Смерть
Неизвестно
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