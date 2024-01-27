(Wilson) Jane Glynn
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1926
Дочь: Frances Joyce
Отец ребёнка: Wilson Frances
Fleetwood, Flyde, Lancs., England
Рождение ребёнка
19.08.1928
Сын: Wilson Francis (Sonny Or Frank) (Sonny Or Frank)
Отец ребёнка: Wilson Frances
Fleetwood, Lancashire, England, United Kingdom
Смерть
Неизвестно